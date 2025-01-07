Путін та Трамп створюють проблеми для безпеки Європи - FT

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У Європі назріває криза безпеки. У 2025 році можуть поєднатися два небезпечні елементи: зростання загрози з боку Росії та зростання байдужості з боку США та Дональда Трампа . Про це йдеться в матеріалі Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що європейським країнам необхідно терміново відреагувати на цю "тривожну геополітичну комбінацію" та зміцнити власну оборону.

Це, зокрема, передбачає збільшення видатків на оборону. Також потрібно мати реальне уявлення про те, що реально відбувається у Росії та США.

Видання нагадує слова генсека НАТО Марка Рютте про те, що "економіка Росії знаходиться на військових рейках".

"Небезпека наближається до нас на повній швидкості", - сказав він. Рютте був одним із тих, хто закликав країни НАТО швидко нарощувати оборонне виробництво та "переходити на військове мислення" , - йдеться у матеріалі.

Про небезпеку Росії також попереджав і головнокомандувач сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. Зокрема, він говорив, що Росія "не має наміру зупинятися в Україні".