Нове життя старим речам: як проєкт "ГАВдарунок" змінює культуру допомоги тваринам в Україні

"А куди ж подіти старий нашийник Рекса? Викинути шкода, а тримати вдома немає сенсу..." – таке питання виникало чи не в кожного власника домашніх улюбленців. Тепер відповідь є! Благодійний фонд "ГАВКІТ" запустив унікальну соціальну ініціативу "ГАВдарунок", яка миттєво знайшла відгук у серцях небайдужих людей.

"Коли ми вперше встановили бокси для збору речей у зоомагазинах Київської області, навіть не очікували такого теплого зворотного зв'язку. Люди буквально чекали на таку можливість! Багато хто зізнавався, що давно хотів віддати старі повідці та іграшки на добру справу, але не знав куди" , – розповідає Євгеній Болибік, засновник фонду "ГАВКІТ".

"У кожного вдома є речі, які можуть отримати друге життя. Замість того, щоб припадати пилом на поличці чи опинитися на смітнику, вони можуть змінити чиєсь життя".

Механізм "ГАВдарунку" простий та ефективний: у зоомагазинах встановлені спеціальні бокси, куди можна принести вживані ошийники, повідці, амуніцію та іграшки для тварин. Команда фонду забирає речі, ретельно обробляє їх та відправляє туди, де вони найбільш потрібні – у притулки прифронтових міст, таких як Слов'янськ та Краматорськ, а також до Сміли та Лозової.

Особливо зворушливо спостерігати, як діти приносять іграшки своїх улюбленців, які вже виросли, щоб подарувати радість іншим тваринкам. "Минулого тижня маленька дівчинка принесла цілий пакет іграшок свого пса, який вже став дорослим. Вона сказала, що хоче, щоб інші песики теж могли погратися" , – діляться враженнями волонтери проєкту.

Наразі "ГАВдарунок" працює в межах Київської області, але команда фонду активно веде переговори з новими зоомагазинами для розширення мережі боксів. "Ми бачимо великий потенціал у розвитку проєкту і працюємо над тим, щоб зробити його доступним у різних куточках України" , – додає Євгеній.

Окрім амуніції, небайдужі люди часто приносять корм – такий вклад особливо цінний для притулків. Кожна принесена річ – прояв людяності та відповідальності за братів наших менших.

"ГАВдарунок" демонструє, що для добрих справ не потрібні великі ресурси – достатньо бажання допомогти та простої дії. Це історія про те, як маленькі кроки перетворюються на великі зміни, а старі речі отримують нове життя і дарують надію тим, хто цього найбільше потребує.