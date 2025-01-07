Землетрус у Тибеті: загинуло майже 100 людей

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Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Тибетському автономному районі Китаю становила 95 осіб, ще близько 130 поранено﻿. Про це йдеться у повідомленні CGTN, повідомляє Ділова столиця.

У радіусі 20 км від епіцентру землетрусу, який знаходився в Тінгрі, відомому як північна брама в регіон Евересту, знаходяться три селища та 27 сіл.

Китайські державні ЗМІ пишуть, що у постраждалих районах проживало близько 6900 осіб. Внаслідок землетрусу там було пошкоджено понад тисячу будинків.

Агентство "Сіньхуа" повідомило, що до постраждалих районів направлено понад 1500 місцевих пожежників та рятувальників, а також надіслано гуманітарну допомогу.