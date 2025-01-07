Макрон розкритикував Маска за втручання в демократію європейських країн

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Французький президент Еммануель Макрон виступив із критикою американського мільярдера, власника соцмережі X (Twitter) Ілона Маска. Про це пише The Guardian, повідомляє Лівий берег.

Він вважає, що бізнесмен втручається в демократичні процеси Європи, зокрема в федеральні вибори в Німеччині.

Французький президент у промові перед послами не назвав імені Маска, але сумнівів щодо персони, яку він критикував, бути не може.

Зокрема, Макрон сказав, що десять років тому було б складно уявити ситуацію, коли "власник однієї з найбільших світових соцмереж підтримуватиме новий міжнародний реакціоністський поступ та втручання прямо у вибори, зокрема Німеччини".

Раніше Макрон намагався підтримувати звʼязок з Ілоном Маском та запрошував його на відкриття після реконструкції Собору в Парижі.