Український пілот F-16 вперше в історії збив 6 ракет за виліт – ЗСУ

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Український пілот винищувача F-16 під час однієї з масових атак РФ по Україні встановив рекорд зі збиття ворожих ракет. Він знищив шість крилатих ракет противника за один бойовий виліт.﻿ Про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Ігната, мова про масштабний обстріл 13 грудня, коли росіяни запустили по Україні майже 200 дронів, "Кинджали" ще понад 90 різних ракет. Під час таких обстрілів основною ціллю F-16 є саме крилаті ракети.

Як розповів Ігнат, льотчик F-16 спочатку застосував усі чотири ракети класу "повітря - повітря". Таким чином він збив чотири російські крилаті ракети. Однак пілот помітив ще одну ціль і вирішив використати авіаційну гармату.

"Збивати крилаті ракети гарматою - це дуже ризиковано через високу швидкість цілі та небезпеку детонації. Але я діяв так, як навчали інструктори у США, і мені вдалося влучити. Як з’ясувалося, одночасно було знищено дві ракети, які летіли поруч одна з одною" , - розповів Ігнату сам пілот.

У Повітряних сил зазначили, що цей випадок є унікальним: уперше в історії пілот F-16 знищив шість крилатих ракет за один виліт, дві з них - за допомогою авіаційної гармати.

Водночас, Ігнат зауважив, що попри те, що Україні передали не найсучасніші модифікації F-16, українські пілоти щодня демонструють виняткові навички, максимально використовуючи наявну техніку.

Підготовка пілотів на F-16

Раніше ми писали про те, що Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію у 2023 році з метою надання бойових літаків F-16. А вже у серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16.

Згодом стало відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.

Також варто нагадати, що наприкінці серпня минулого року Україна втратила один з отриманих літаків. Це сталося під час масованої атаки ворога 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений пілот Олексій Месь "Мунфіш".