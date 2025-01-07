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Шмигаль анонсував нову програму виплат для переселенців

Шмигаль анонсував нову програму виплат для переселенців
Фото: facebook.com/KabminUA

У 2025 році продовжиться реалізація ініціативи "Зимова підтримка". У січні почне працювати ще одна програма - прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час", - сказав він

Як зазначив Шмигаль, вже подано 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Понад 8 млн українців уже отримали гроші.

"У січні цього року також почнеться виплата "Вчительської доплати". Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн "на руки" до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 грн", - розповів прем’єр.

Шмигаль повідомив, що у межах Зимової підтримки також реалізується ініціатива єКнига.

"Вже маємо більше 56 тисяч заявок від тих, кому у 2024 році виповнилося 18 років", - додав Шмигаль.

Субсидії для ВПО

Нагадаємо, у грудні уряд України затвердив нові правила надання субсидій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на оренду житла, які почнуть діяти з січня 2025 року

Тепер субсидію можуть отримати переселенці, які перемістилися в будь-який регіон України, підконтрольний уряду. Раніше допомога поширювалася на дев’ять областей.

Право на субсидію матимуть родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів (замість раніше встановлених 30%).

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