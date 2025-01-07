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СБУ викрила ще десять зрадників, які воювали проти України

СБУ викрила ще десять зрадників, які воювали проти України
Фото: facebook.com_SecurSerUkraine

Служба безпеки України зібрала доказову базу проти 10 громадян, які добровільно вступили в окупаційні угруповання Росії та брали участь у боях на Бахмутському та Покровському напрямах. З посиланням на пресслужбу СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед затриманих - уродженець Черкащини, який у жовтні минулого року добровільно приєднався до 2 штурмової роти 2 мотострілецького батальйону на посаді стрільця. Інший затриманий обіймав посаду снайпера у 7-й окремій гвардійській мотострілецькій Чистяковській бригаді.

Також серед бойовиків виявлено механіка-водія бронетехніки, який допомагав утримувати позиції окупантів і ремонтувати військову техніку. Решта зловмисників займали посади стрільців у різних підрозділах ворога, зокрема в штурмовій роті "Шторм V".

Всі фігуранти підозрюються у скоєнні державної зради (ч. 1, 2 ст. 111 ККУ) та добровільній участі у незаконних збройних формуваннях (ч. 7 ст. 111-1 ККУ).

Розслідування провели співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Зібрані докази передані до суду, а затриманим загрожує тривале позбавлення волі.


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