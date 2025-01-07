Громадянам РФ та Білорусі, що воюють у ЗСУ, продовжать тимчасову посвідку на проживання
Кабінет міністрів надав можливість продовжувати дію тимчасового посвідчення громадянина України для росіян та білорусів. Це стосується людей, які воюють за Україну. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За його словами, ця можливість передбачена з метою реалізації за закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України".
Під дію постанови попадають громадяни Росії та Білорусі, які в період з 24 лютого 2020 року набули громадянство України і подали зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років, але строк виконання зобов’язання сплив.
До тимчасового посвідчення громадянина України особам, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, буде ставитися відмітка про продовження строку його дії.
Це можуть робити Державна міграційна служба, дипломатичні представництва та консульства.
Зокрема, Російський добровольчий корпус (РДК) - це воєнізоване формування, яке складається переважно з росіян, що виступають проти режиму Володимира Путіна і активно беруть участь у бойових діях на стороні України під час російсько-української війни. Формування було створене після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Нагадаємо, тисячі росіян на білорусів беруть участь в відсічі російської агресії проти України, зокрема, в окремих формуваннях.
Полк імені Калиновського - це військове формування, що складається з білорусів, які беруть участь у війні проти російської агресії на боці України. Він був створений у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Полк носить ім'я Кастуся Калиновського, білоруського національного героя, одного з лідерів повстання 1863–1864 років проти Російської імперії.