Кабмін звільнив через скандал заступницю міністра у справах ветеранів

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Руслани Величко-Трифонюк із посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.﻿ Про це написав постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у соцмережах, повідомляє Укрінформ.

На засіданні 7 січня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Величко-Трифонюк Руслани Володимирівни з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції, зазначається у повідомленні.

Також звільнено Ігоря Гаєвського з посади першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу, а Віталія Зубрія — з посади заступника голови Державної служби фінансового моніторингу.

Водночас у публікації йдеться про призначення Ігоря Ковальова першим заступником голови Державного агентства водних ресурсів України.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів ініціювало звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступника міністра з питань європейської інтеграції. Приводом для цього стала інформація у медіа "щодо неетичної поведінки стосовно державного службовця у Міністерстві у справах ветеранів України". У міністерстві категорично засудили поведінку, яка принижує честь та гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо і жодні обставини не можуть бути виправданням.