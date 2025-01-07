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Сибіга заявив, що візит Келлога до України відбудеться "свого часу"

Сибіга заявив, що візит Келлога до України відбудеться "свого часу"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що візит обраного Дональдом Трампом спецпредставника з питань Росії та України генерал Кіта Келлога до Києва відбудеться «свого часу», сторони працюють над визначенням часових рамок і наповненням його максимальним змістом, повідомляє Укрінформ.

Про це глава української дипломатії сказав у Києві на спільній пресконференції з ісландською колегою Торгердур Катріною Гуннарсдоттір, коментуючи повідомлення ЗМІ про перенесення візиту Келлога.

«Ми раді всім візитам наших американських друзів. Це перша позиція. Друга позиція - ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації - очільників, керівників - відбуватимуться в Україну. Третя позиція - для нас зустріч і візит генерала Келлога надзвичайно важливі. Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення і наповнення максимальним змістом», - зазначив Сибіга.

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