Сибіга заявив, що візит Келлога до України відбудеться "свого часу"
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що візит обраного Дональдом Трампом спецпредставника з питань Росії та України генерал Кіта Келлога до Києва відбудеться «свого часу», сторони працюють над визначенням часових рамок і наповненням його максимальним змістом, повідомляє Укрінформ.
Про це глава української дипломатії сказав у Києві на спільній пресконференції з ісландською колегою Торгердур Катріною Гуннарсдоттір, коментуючи повідомлення ЗМІ про перенесення візиту Келлога.
«Ми раді всім візитам наших американських друзів. Це перша позиція. Друга позиція - ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації - очільників, керівників - відбуватимуться в Україну. Третя позиція - для нас зустріч і візит генерала Келлога надзвичайно важливі. Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення і наповнення максимальним змістом», - зазначив Сибіга.