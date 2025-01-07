Сибіга заявив, що візит Келлога до України відбудеться "свого часу"

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що візит обраного Дональдом Трампом спецпредставника з питань Росії та України генерал Кіта Келлога до Києва відбудеться «свого часу», сторони працюють над визначенням часових рамок і наповненням його максимальним змістом, повідомляє Укрінформ.

Про це глава української дипломатії сказав у Києві на спільній пресконференції з ісландською колегою Торгердур Катріною Гуннарсдоттір, коментуючи повідомлення ЗМІ про перенесення візиту Келлога.