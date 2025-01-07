В ОСУВ "Хортиця" спростували окупацію Лозової на Куп'янському напрямку

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В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" немає інформації про захоплення російськими військовими населеного пункту Лозова в Ізюмському районі Харківської області. Про ро це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє Укрінформ.

"Щодо Лозової. Мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць протилежна. Немає навіть інформації про якісь серйозні боєзіткнення там, принаймні станом на зараз" , - запевнив він.

Як повідомлялося, російські окупанти на Покровському напрямку не досягли такого успіху, щоб безпосередньо загрожувати місту.