В ОСУВ "Хортиця" спростували окупацію Лозової на Куп'янському напрямку
В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" немає інформації про захоплення російськими військовими населеного пункту Лозова в Ізюмському районі Харківської області. Про ро це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє Укрінформ.
"Щодо Лозової. Мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць протилежна. Немає навіть інформації про якісь серйозні боєзіткнення там, принаймні станом на зараз", - запевнив він.
Як повідомлялося, російські окупанти на Покровському напрямку не досягли такого успіху, щоб безпосередньо загрожувати місту.