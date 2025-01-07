Глава МЗС Ісландії у Києві запевнила у подальшій підтримці України

Міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір під час візиту до Києва запевнила у продовженні підтримки України з боку нового ісландського уряду. Про це вона заявила на спільному з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою брифінгу, повідомляє Укрінформ.

“Ісландія, звичайно, буде використовувати свій голос на підтримку України, де б ми не були. І ми продовжимо практичну підтримку, наприклад, у питанні розмінування, енергетичної інфраструктури та вашої оборонної промисловості. Дуже важливо, щоб це була так звана данська модель” , – сказала очільниця ісландської дипломатії.

Гуннарсдоттір наголосила, що це її перше закордонне відрядження після призначення на посаду міністра. Вона відвідала одну з українських ТЕЦ, де побачила руйнування внаслідок російських обстрілів, а також у Києві поклала квіти до Стіни памʼяті загиблих за Україну.

“Українці принесли велику жертву, щоб зберегти свої права і свободи, щоб бути вільними від агресивного, автократичного сусіда. Брутальне порушення Статуту ООН з боку Росії становить великі виклики всій міжнародній спільноті. Всі країни можуть програти у світі, де право вирішує сила. Тому ми маємо переконатися, що Росія не уникне відповідальності” , – підкреслила очільниця МЗС Ісландії.

Вона висловила підтримку справедливому і тривалому миру для України, що ґрунтуватиметься на Статуті ООН, а також заявила про готовність розглядати різні ініціативи підтримки, зокрема, закупівлю українського зерна для Сирії.