Голова КМВА хоче залучити СБУ до узгодження закордрнних відряджень посадовців

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Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціює узгодження службових відряджень за кордон для столичних чиновників Радою оборони столиці із залучення до цієї процедури Служби безпеки України і поліції. З посиланням на Ткаченко у соцмережах, повідомляє Українська правда.

"Щодо пункту про службові відрядження за кордон для представників органів місцевого самоврядування Києва та працівників КМВА. На сьогодні узгодження виїздів посадовців та співробітників військової адміністрації здійснюється без залучення Ради оборони міста. У контексті воєнного стану вважаю доцільним розгляд таких питань на Раді оборони" , - повідомив він.

Ткаченко наголошує, що всі відрядження фінансуються коштом громади Києва. Тому кожен виїзд повинен бути обґрунтованим і необхідним. Таким чином кожен такий випадок розглядатиметься індивідуально, пообіцяв очільник КМВА.