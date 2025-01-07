Командувач Сухопутних військ прокоментував скандал у 155 бригаді ЗСУ
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий висловив свою думку щодо ситуації навколо 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська". Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
"Ряд фактів мали місце. Я зі свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління. Мається на увазі всіма командирами, командувачами", - заявив Драпатий.
За його словами, від впливу командуванням залежить успіх особового складу. Він зауважив, що наразі ведеться робота над покращення командування.
"Я впевнений, що те, що було озвучено, буде з часом спростовано", - сказав він.
Скандал зі 155 бригадою
Нещодавно журналіст Юрій Бутусов з посиланням на джерела заявив про неналежне формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади. Заявлялось, що нібито 1700 військовослужбовців 155 окремої механізованої бригади залишили службу. Зокрема, нібито були факти втечі бійців з навчання у Франції.
У ДБР повідомили, що розпочали розслідування за статтями про дезертирство та перевищення службових повноважень військовими після оприлюднених у ЗМІ фактів.
Днями головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив посилити 155 окрему механізовану бригаду імені Анни Київської. Крім того, він поінформував, що правоохоронні органи розслідують випадки дезертирства та СЗЧ у бригаді.