У грудні РФ зазнала найбільших втрат у війні за весь минулий рік - британська розвідка

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Британська розвідка констатує, що у 2024 році Росія зазнала рекордних втрат вбитими і пораненими у війні проти України, а місяцем найбільших втрат став грудень.﻿ Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 7 січня, що спирається на оцінки України, повідомляє Європейська правда.

В огляді наводять підрахунок втрат від українського Генштабу, за яким російські втрати (і вбитими, і пораненими) у 2024 році склали рекордних 429 660 осіб, порівняно з майже 253 тисячами за 2023 рік, а загальні втрати від початку повномасштабної війни перевищили 790 тисяч.

Також зауважили, що найбільші втрати припадають на грудень – за українськими підрахунками, Росія втратила 48 670 вбитими і пораненими. На другому місці – листопад з понад 45 тисячами вбитими й пораненими.

"Грудень – вже шостий місяць поспіль, коли щомісячні втрати російських сил зростають" , – зазначили у Міноборони Британії.

Також нагадали, що 19 грудня повідомляли про рекордні втрати Росії за один день – 2200 осіб.

"Росія найімовірніше продовжить зазнавати великих втрат у січні 2025 року, ведучи піхотні атаки на багатьох напрямках" , – підсумовують в огляді.

На 7 січня, за оцінками Генштабу ЗСУ, російські втрати від початку повномасштабної війни перевищили 800 тисяч осіб.

В одному з грудневих оглядів розповідали, що з 2022 року Росія втратила понад три тисячі основних бойових танків.

У грудні генсек НАТО Марк Рютте сказав, що втрати сторін у війні в Україні перевищили мільйон людей, уточнивши, що російські втрати сягають понад 700 тисяч вбитими і пораненими.

На початку грудня президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані, що з 24 лютого 2022 року загинули 43 тисячі українських військових і 370 тисяч були поранені, тоді як російські втрати на той час перевищували 750 тисяч осіб, з яких 198 тисяч убитими та понад 550 тисяч пораненими.