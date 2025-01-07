Сійярто побачив "скрутне становище" ЄC через зупинку Україною транзиту газу

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Україна поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище, припинивши транзит російського газу. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Радіо Свобода.

«Відтоді, як у середині грудня перекриття українського транзитного маршруту стало постійним, ціна на природний газ на європейському ринку зросла на 20%. Таким чином, Україна, яка прагне членства в ЄС в якості країни-кандидата, своїм черговим рішенням знову поставила європейську економіку в скрутне становище» , – написав угорський міністр у фейсбуці.

Сійярто вважає, що Угода про асоціацію між ЄС та Україною повинна дотримуватися обома сторонами, і що ця угода також передбачає збереження маршрутів транспортування енергоносіїв.

Політик запевнив, що поставки газу в Угорщину продовжуються через «Турецький потік», але вважає, що рішення України припинити транзит призведе до подальшого зростання цін і подальших збитків.

Україна 1 січня о 07:00 «в інтересах національної безпеки» зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.

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