Україна офіційно вийшла ще з однієї угоди СНД

Україна вийшла з угоди про відвідування військових поховань і військових пам’ятників ветеранами Великої Вітчизняної війни, яка була укладена в Москві у 1996 році. Про це за підсумками засідання уряду написав постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Укрінформ.

"Здійснено вихід України з Угоди про відвідування військових поховань і військових пам’ятників ветеранами Великої Вітчизняної війни та громадянами, прирівняними до них, вчиненої 18.10.1996 у Москві, що підписана від імені урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав" , - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Україна вийшла з угод, укладених за участі країн СНД, зокрема, про співробітництво в галузі технічного переоснащення і оновлення залізничного рухомого складу та про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, що сталися з працівниками під час їх перебування поза державою.