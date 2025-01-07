Суд продовжив ордер на арешт відстороненого президента Південної Кореї
Західний окружний суд Сеула 7 січня продовжив термін дії ордера на арешт відстороненого від влади президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. З посиланням на агентство Yonhap, повідомляє Новое время.
Суд задовольнив прохання слідчих, очолюваних Управлінням з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), про продовження терміну дії ордера, який сплив 6 січня.
Хоча правоохоронці не розкрили представникам ЗМІ термін дії продовженого ордера, передбачається, що його продовжили понад стандартний семиденний термін — з урахуванням очікуваних труднощів із затриманням Юн Сок Йоля.