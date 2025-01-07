WP: Невигідна мирна угода для України може обернутися поразкою

Наступні кілька тижнів вирішать, чи зможе Україна залишитися суверенною державою в межах своїх довоєнних кордонів або наближених до них із повними гарантіями безпеки для своїх громадян, або ж Володимир Путін отримає винагороду та додаткове заохочення у своїй війні за територіальну експансію. Про це йдеться у редакційній статті The Washington Post, повідомляє Дзеркало тижня.

Те, як буде вирішено цю війну, матиме наслідки далеко за межами України, спростовуючи думку деяких, зокрема американських ізоляціоністів, про те, що це проблема Європи. На карту поставлено довіру до Сполучених Штатів і Організації Північноатлантичного договору, які надали допомогу Україні після незаконного і неспровокованого вторгнення Росії й пообіцяли продовжувати свою підтримку "стільки, скільки буде потрібно" для перемоги над російською агресією, зазначає редакційна колегія газети The Washington Post.

У газеті вважають, що час — це найважливіший ресурс, який Україна втрачає. Новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня і пообіцяв швидко закінчити війну, але не запропонував жодних конкретних деталей свого плану. Трамп робив суперечливі заяви, заявляючи, що скоротить допомогу Україні, але не відмовиться від неї повністю.

У ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що деякі радники з питань перехідного періоду пропонують припинити вогонь уздовж існуючої лінії фронту, розмістити європейські війська в якості миротворців для забезпечення перемир'я і заморозити членство України в НАТО на 20 років. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 грудня категорично відкинув ці ідеї.

Іншим часовим обмеженням для України є зростаюча втома в Європі та бажання знайти кінець війні, яка поглинає значну частину дефіцитних запасів військової техніки на континенті. Європейці поступово переходять до ідеї переговорів на основі формули "земля в обмін на мир" як найкращого способу врегулювання війни в разі припинення американської допомоги, йдеться в газеті.