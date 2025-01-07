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Українські розвідники знищили сучасний РЕБ "Поле-21"

Українські розвідники знищили сучасний РЕБ "Поле-21"
Фото: ArmyInform

Українські спецназівці знищили на Донецькому напрямку сучасну російську станцію радіоелектронної боротьби Поле-21, яка призначена для придушення каналів супутникової навігації, повідомляє Новое время.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, опублікувавши кадри результативної роботи операторів дронів.

«Спецпризначенці знищують транспорт та засоби радіоелектронної боротьби окупантів, разом зі сучаснимкомплексом РЕБ Поле-21», — пропокментували відео у ГУР МО.

Поле-21 — це новітня система радіоелектронної боротьби, яка постачається до армії окупанта з 2016 року. У квітні 2021 року російське видання Аргументы и Факты повідомляло, що комплекс Поле-21 являє собою уніфіковані модулі радіоперешкод «просторово розподіленої системи прикриття».

«Непроникний купол захисту від дронів», як його називали пропагандисти, адаптований до експлуатації у різних кліматичних умовах і може ефективно працювати в діапазоні температур від -40 до +50 градусів за Цельсієм.


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