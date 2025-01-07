Помер засновник французької ультраправої партії Жан-Марі Ле Пен

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У Франції у віці 96 років помер співзасновник ультраправої політичної сили "Національний фронт" (зараз "Національне об’єднання") Жан-Марі Ле Пен. З посиланням на AFP, повідомляє Європейська правда.

Про це агентству AFP повідомили члени його родини.

З моменту свого першого приходу до влади 1956 року і до смерті Ле Пен чинив глибокий вплив на політичне життя Франції.

Він завершив свою політичну кар'єру у 2019 році, після того, як залишив Європарламент.

Минулого року Ле Пен і його дочка Марін були звинувачені в тому, що вони та інші діячі їхньої партії "Національне об'єднання" привласнювали гроші Європарламенту, використовуючи фіктивні робочі місця.

Восени 2024 року він був відсутній на судовому процесі щодо цього, оскільки судові експерти визнали його стан здоров'я "несумісним" з його присутністю на слуханнях.

Ле Пен неодноразово викликав суперечки і судові позови через свої погляди на Голокост, який він назвав "простою деталлю" в історії Другої світової війни, і вихваляння уряду Франції воєнного часу при Віші, який співпрацював з нацистськими окупантами.

Кілька разів був засуджений і оштрафований за заперечення злочинів проти людяності.

Ле Пен п'ять разів балотувався в президенти і шокував Францію в 2002 році, вийшов у другий тур проти Жака Ширака. Ширак переміг з переконливою перевагою – понад 82% голосів.

Наразі донька Ле Пена Марін є беззаперечною лідеркою президентськогого рейтингу у Франції.