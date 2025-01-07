Оголошено підозру полковнику РФ, який наказав ударити по цивільних об’єктах Кривого Рогу

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СБУ заочно повідомила про підозру російському полковнику Олегу Скітському, який командував ракетним ударом по цивільних об’єктах Кривого Рогу.﻿﻿ З посиланням на пресцентр СБУ, повідомляє Лівий берег.

"Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку російського полковника Олега Скітського, який причетний до ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України" , — ідеться у повідомленні.

Скітський перебуває на посаді командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ.

За даними слідства, рашист безпосередньо командував повітряною атакою РФ по складах приватної компанії у Кривому Розі на початку літа 2023 року. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 цивільних працівників господарського об’єкта та один місцевий мешканець.

Для здійснення атаки по місту Скітський віддав наказ задіяти декілька стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95. Ракета, яка влучила по комерційному складу, була Х-101 класу "повітря-земля", котру один з бортів випустив над акваторією Каспійського моря. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

Влітку 2024 року СБУ встановила причетність Скітського до обстрілів енергогенеруючих підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Тоді його злочини кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.