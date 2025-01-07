Зрадник, який брав участь у захопленні адмінбудівель у Луганську отримав 8 років в'язниці

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Суд виніс вирок мешканцю Луганська, який у 2014 році брав участь у проросійських мітингах у місті та захопленні адмінбудівель. Зрадник свою провину визнав та проведе за ґратами 8 років. З посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, його визнано винним в участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування, викраденні вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв, а також захопленні державних будівель та споруд (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 262, ст. 341 КК України).

Йому призначено покарання - 8 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що засуджений був одним із лідерів організації "Луганська гвардія". У квітні 2014 року він разом з іншими однодумцями влаштували в центрі міста проросійський мітинг.

"Того ж дня чоловік та залучені до протиправних дій особи захопили будівлю обласного управління СБУ та встановили там прапори рф й так званої "лнр". З підвального приміщення вони викрали вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку" , - йдеться у повідомленні.

Пізніше були захоплені будівлі Луганської облдержадміністрації, прокуратури та ГУ МВС України в Луганській області.

У подальшому засуджений став стрілком незаконного збройного формування "козацька національна гвардія всевеликого війська донського ім. платова". Він брав участь у боях з українськими військами у районі аеропорту "Луганськ" та населених пунктів Станиця Луганська, Миколаївка та Піонерське на Луганщині.

За даними Офісу генпрокурора, свою вину в інкримінованих злочинах чоловік визнав повністю.

На вирок суду він очікував під вартою.