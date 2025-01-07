РФ перекидає на Курщину підрозділи з інших напрямків – командувач Нацгвардії

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Росія змушена перекинути свої підрозділи у Курську область, "щоб посилити угруповання". Про це заявив в ефірі телемарафону речник Національної гвардії Руслан Музичук, повідомляє Радіо Свобода.

"Те, що ми зараз бачимо, має ефект не лише на півночі Харківщини, на активності противника вздовж кордону із Сумською областю, але й по інших напрямках фронту. Тому що противник змушений витягувати свої підрозділи і з південних напрямків, і з інших напрямків, аби посилювати угруповання саме на Курщині" , – сказав він.

За словами Музичука, "Курська операція ЗСУ та інших підрозділів спрямована на створення несприятливих умов для сил противника, які були розміщені на цьому напрямку, і на порушенні його логістики".

"Зараз ми бачимо, навіть цієї доби, що активність наших Збройних сил спрямована на те, аби утримувати цю ділянку, цю ініціативу. Що стосується активності ворога, зокрема зараз на півночі Харківщини, чи активності його диверсійно-розвідувальних груп, то в цілому ця тенденція зменшилася на тих ділянках кордону, де виконують задачі і наші підрозділи спільно з Державною прикордонною службою" , – додав речник.

Він зазначив, що "загроза ворожих ДРГ не зникла, проте Сили оборони контролюють ситуацію щодо їхньої активності". Також Музичук зауважив, що "окупанти часто вдаються до проведення інформаційно-психологічних операцій".

5 січня керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що "російські війська в Курську зазнали атаки з кількох напрямків, що стало для них несподіванкою".

За даними американського Інституту вивчення війни, українські війська відновили наступальні операції щонайменше на трьох напрямках в межах українського виступу в Курській області Росії і досягли тактичного просування 5 січня.

Збройні сили України почали операцію в Курській області 6 серпня, зайнявши понад 1 тисячу квадратних кілометрів. Потім російська армія за допомогою військ КНДР змогла відбити частину території.

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