ОП: Розмови про зміну конституційного ладу в Україні поки не ведуться

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Розмови про зміну конституційного ладу в Україні з парламентсько-президентської на президентсько-парламентську державу наразі не ведуться, повідомляє РБК-Україна.

Про це в інтерв'ю розповіла заступниця глави Офісу президента України Ірина Мудра.

Як зазначила Мудра, після закінчення воєнного стану потрібно буде вносити дуже багато змін до Конституції України.