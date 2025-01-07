Єврокомісія закликала Придністров'я прийняти допомогу Молдови

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Європейська комісія заявила, що "владі" так званого Придністров'я необхідно припинити обмежувати пропозиції щодо альтернативних джерел газу після зупинки поставок "Газпромом", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Як пише Politico, уряд Молдови запропонував Придністров'ю енергетичну, а також гуманітарну допомогу, втім тамтешня влада відмовилась від неї.

"Ми заохочуємо Тирасполь співпрацювати з Кишиневом для вирішення ситуації в інтересах місцевого населення" , - заявила речниця Комісії у закордонних справах Аніта Хіппер.

Голова молдавського уряду Дорін Речан звинуватив Росію в створенні протистояння та заявив, що Москва провокує енергетичну й безпекову кризу в регіоні.

"Вони (росіяни, - ред.) припинили постачання газу на ті території, які вони контролюють, зокрема через те, що вони незаконно розмістили там військові частини і не дозволяють нікому допомагати регіону" , - заявив він й додав, що енергетична криза зрештою може призвести до кінця самопроголошеної незалежності Придністровʼя.

Що трапилося в Придністровʼї

З початку 2025 року Україна офіційно зупинила транзит російського природного газу. Це рішення також означало припинення постачання газу до кількох країн-членів Європейського Союзу (ЄС), а також до невизнаного Придністров'я.

Ситуація ускладнилася тим, що Молдова відмовилася виконувати умови Росії для забезпечення постачання газу до Придністров'я альтернативними шляхами через Балканський регіон. У відповідь на це 28 грудня 2024-го російська "Газпром офіційно заявив, що з початку січня 2025 року припиняє поставки газу до Придністров’я.

Через це у самопроголошеному Придністров'ї також було припинено подачу тепла та гарячої води до житлових будинків. Наразі газ використовується лише для приготування їжі, зокрема в багатоквартирних будинках.

Зокрема в Придністров'ї також нещодавно діяли віялові відключення світла, оскільки рівень споживання перевищив рівень генерації.