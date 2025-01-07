Лукашенко вважає, що Зеленському "дають команду" втягнути Білорусь у війну

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президенту України Володимиру Зеленському нібито "дали команду" втягнути Білорусь у війну. З посиланням на "Белта", повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це він сказав перед різдвяною службою у храмі. За словами Лукашенка, якщо Білорусь втягнуть у війну, то вона "може її не витримати як держава".

"Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще чогось. Слухайте, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні" , - заявив він.

За його словами, Зеленському нібито дають команди, щоб втягнути Мінськ у війну.

"Чому Володя Зеленський поводиться так? Ми ж нормально з ним були, в добрих стосунках. І моя маленька сім'я також. Чого він вякає, чого йому не вистачає? Йому дають команду. Треба всіляко робити все, щоб втягнути країну у війну" , - вважає білоруський диктатор.

Він також згадав слова президента України у новорічному зверненні: "Живе Білорусь!"

"Ну, живе. Звісно, живе. Він, правда, сказав, що скоро у всій Білорусі ці гасла вимовлятимуть всі. Він начебто натякав, що скоро в нас буде, як в Україні. Я так подумав, почувши його. І думаю : "Не дай Боже" , - сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі додав, що робитиме в цьому році все, аби у країні зберігся мир, а головним викликом для держави він вважає економічне становище.