ЗСУ вдарили по командному пункту росіян у Курській області – Генштаб
Збройні сили України вдарили по командному пункту російської армії у Курській області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"7 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації у районі населеного пункту Біла (Курська область)", – йдеться у повідомленні.
Генштаб зазначає, що такі вогневі ураження "є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації".
"Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України", – додали в Генштабі.