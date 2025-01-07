ЗСУ вдарили по командному пункту росіян у Курській області – Гештаб

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Збройні сили України вдарили по командному пункту російської армії у Курській області.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

"7 січня 2025 року Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації у районі населеного пункту Біла (Курська область)" , – йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що такі вогневі ураження "є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації".