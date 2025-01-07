Польща, тлі погроз Фіцо, заявила про готовність продавати Україні більше електроенергії

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Польща має можливість і готова продавати Україні більші обсяги електроенергії і лише від Києва залежить, чи він скористається такою можливістю, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі TVP Info заявила міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Пауліна Генніг-Клоска, коментуючи попередні заяви прем’єра Словаччини Роберта Фіцо про призупинення постачання Україні електроенергії.

«Ми готувалися до цього (збільшення постачання Україні електроенергії – ред.) упродовж останніх місяців. У нас є можливість збільшення продажу електроенергії Україні, збільшення обсягів його постачання. Наш оператор готовий, це лише питання того, чи Україна хотітиме скористатися такою можливістю і чи муситиме це робити» , - заявила Генніг-Клоска.

За її словами, Україна має декілька напрямків, звідки можна отримувати електроенергію.

Торкаючись антиукраїнських заяв Фіцо польська міністр підкреслила, що такого типу поведінка словацького прем’єра «б’є по інтересах Європи», яка вже багато років підтримує Україну.