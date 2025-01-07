Окупанти хочуть вивезти до РФ 5 тисяч школярів із захопленої Луганщини

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Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій Луганщині планує вивезти близько 5 тисяч місцевих дітей на територію Російської Федерації. З посиланням на дані Центру національного спротиву, повідомляє Дзеркало тижня.

"Тільки за однією кремлівською програмою "культурна карта 4+85" ворог планує вивести на Росію 5 тисяч дітей із тимчасово окупованої Луганщини. Культурна карта передбачає пропагандистські подорожі школярів у міста Московії з метою промивання мізків маленьких українців і подальшої їх русифікації. Окрім цього дітям пропонують продовжувати навчання в РФ" , – йдеться у дописі.

У новому 2025 році, кажуть у відомстві, Кремль посилює політику асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях. Для цього створено додаткові "програми" Мінкульту РФ і підсилено ті, які працюють від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях запровадили обмеження на поповнення рахунків балансу мобільного без паспорта.