Шмигаль та глава МЗС Ісландії обговорили конфіскацію заморожених росактивів
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір питання конфіскації заморожених російських активів та боротьбу з тіньовим флотом РФ. З посиланням на главу уряду у соцмережах., повідомляє Укрінформ.
Про це йшлося під час зустрічі в Києві.
"Окрему увагу приділили питанню конфіскації заморожених російських активів. Обговорили посилення санкцій, зокрема необхідність докласти максимум зусиль для боротьби з тіньовим флотом рф", - написав він.
Шмигаль зазначив, що сторони обговорили внесок Ісландії в українське виробництво зброї за «данською моделлю». Розраховуємо на подальше збільшення інвестицій у безпеку України та всієї Європи. Запросив ісландські компанії долучатися і до проєктів відновлення.
Глава українського уряду назвав зустріч "конструктивною" та підкреслив: "Важливо, що перший закордонний візит представниця нового Уряду Ісландії здійснює саме до України".
Прем'єр-міністр подякував за підтримку європейського та євроінтеграційного шляху нашої держави. Ісландія активно бере участь у реалізації ініціатив задля досягнення справедливого миру й коаліціях на підтримку України.
"Особливо цінуємо лідерство Ісландії в Коаліції розмінування та в започаткуванні Міжнародного реєстру збитків. Вдячні ісландському народу за солідарність і допомогу, яка надається Україні з перших днів широкомасштабного збройного вторгнення росії", - додав він.