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Шмигаль та глава МЗС Ісландії обговорили конфіскацію заморожених росактивів

Шмигаль та глава МЗС Ісландії обговорили конфіскацію заморожених росактивів
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір питання конфіскації заморожених російських активів та боротьбу з тіньовим флотом РФ. З посиланням на главу уряду у соцмережах.﻿, повідомляє Укрінформ.

Про це йшлося під час зустрічі в Києві.

"Окрему увагу приділили питанню конфіскації заморожених російських активів. Обговорили посилення санкцій, зокрема необхідність докласти максимум зусиль для боротьби з тіньовим флотом рф", - написав він.

Шмигаль зазначив, що сторони обговорили внесок Ісландії в українське виробництво зброї за «данською моделлю». Розраховуємо на подальше збільшення інвестицій у безпеку України та всієї Європи. Запросив ісландські компанії долучатися і до проєктів відновлення.

Глава українського уряду назвав зустріч "конструктивною" та підкреслив: "Важливо, що перший закордонний візит представниця нового Уряду Ісландії здійснює саме до України".

Прем'єр-міністр подякував за підтримку європейського та євроінтеграційного шляху нашої держави. Ісландія активно бере участь у реалізації ініціатив задля досягнення справедливого миру й коаліціях на підтримку України.

"Особливо цінуємо лідерство Ісландії в Коаліції розмінування та в започаткуванні Міжнародного реєстру збитків. Вдячні ісландському народу за солідарність і допомогу, яка надається Україні з перших днів широкомасштабного збройного вторгнення росії", - додав він.

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