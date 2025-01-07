Окупанти розпочали викрадення надр на захопленій частині Запоріжжя - Андрющенко

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Російські загарбники розпочали викрадення надр недалеко від тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області. Про це заявив колишній радник міського голови Маріуполя, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.

Він розповів, що окупанти крадуть надра в районі села Веселе, що за 15 кілометрів від Токмака.

"Окупанти почали відкритий видобуток руди, залучаючи велику кількість спеціальної техніки. В окупаційних центрах зайнятості пропонують роботу вахтовим методом із зарплатою 100 000 рублів" , - повідомив Андрющенко.

Андрющенко Time / Telegram

За його словами, серед місцевих мешканців немає охочих, тому росіяни почали залучати мігрантів, зокрема з Азії. Тож «маріупольська мігрантська діаспора» почала переїзд до Токмака.

У квітні 2024 року російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін заявляв, що російська окупаційна влада збирається видобувати залізну руду на захопленій частині Запорізької області. Він зазначив, що залізорудний комбінат, який розташований у регіоні, придбає обладнання для відновлення видобутку руди у Запорізькій області.

За роки війни та анексії Криму Росія захопила сотні українських родовищ.