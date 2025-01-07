Регулятор пояснив, як буде вимикатися мережа 3G В Україні

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Мобільні оператори в України тестують перехід від 3G до 4G у низці населених пунктів, але вимкнення повільної мережі буде поступовим, а усі абоненти будуть завчасно про це проінформовані, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у поясненні Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій (НКЕК).

Зазначається, що процес переходу передбачає забезпечення кращого покриття 4G, і полегшення переходу абонентам. Скільки він буде тривати - залежить не тільки від операторів, а і від абонентів. Водночас, наголошується, що ніхто не залишиться без зв'язку.

Люди зі старими "кнопочними" телефонами обслуговуються у мережі 2G. Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки та надсилати/отримувати SMS. Для користувачів старих моделей телефонів нічого не зміниться.

Водночас якщо у місцевості є лише сигнал 3G, то це не означає, що під час переходу абоненти втратять доступ до інтернету. Повільну технологію просто замінять на швидкісну, і поки немає покриття 4G, відключати мережу 3G оператори не будуть.

Якщо SIM-картка не підтримує 4G, то її можна безкоштовно замінити звернувшись в центри обслуговування оператора. При заміні SIM-картка номер залишається незмінним, абоненту слід звернутись до оператора.

Якщо телефон не підтримує 4G, то оператори запевняють, що старі пристрої обмінюватимуть зі знижками на придбання нового.

Важливо, що перехід від 3G мереж на 4G - це в першу чергу про покращення звʼязку для користувачів.

Нагадаємо:

Задля покращення 4G мережі в окремих регіонах, "Київстар" вимкне мережу 3G у деяких містах України.

Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц.