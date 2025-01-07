Мирна угода між Україною та РФ може з'явитися до середини квітня - Sky News

Нова адміністрація Трампа прагне прискорити завершення війни між Україною та Росією, досягнувши мирної угоди до Великодня. Про це пише видання Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання припускає, що мирної угоди може бути досягнуто до Великодня 2025 року (20 квітня).

"Питання в тому, чим готовий пожертвувати Путін, особливо в таких районах, як Курська область, і, на жаль, чим готовий поступитися Зеленський" , - зазначили автори матеріалу.

Раніше видання WP писало, що повномасштабне вторгнення РФ досягло точки перелому. Наступні кілька тижнів вирішать, чи зможе Україна залишитися суверенною державою в межах своїх довоєнних кордонів або наближених до них із повними гарантіями безпеки для своїх громадян. Або ж російський диктатор Володимир Путін отримає винагороду та додаткове заохочення у своїй війні за територіальну експансію.



