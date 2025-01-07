Виплати та субсидії ВПО: що зміниться для переселенців у 2025 році

Переселенці у 2025 році, як і раніше, будуть отримувати грошову допомогу на проживання. Також цьогоріч ВПО зможуть отримати нову субсидію, повідомляє РБК-Україна.

Що зміниться для внутрішніх переселенців - сайт розповідає нижче.

Виплати від держави

Цього року українці з категорії ВПО зможуть і надалі отримати матеріальну допомогу на проживання від держави. Розмір виплат залишається незмінним: 2 тисяч щомісяця - для дорослих та 3 тисячі - для дітей та осіб з інвалідністю.

Отримати допомогу на проживання можуть лише найвразливіші категорії ВПО. Головна умова для нарахування виплат - сукупний дохід сім'ї чи окремої особи.

У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень.

Частині переселенців виплати нараховують автоматично (йдеться про найбільш уразливі категорії), інші - повинні подати відповідну заяву для органів соцзахисту.

Нова субсидія

Втім, цього року для ВПО в Україні буде введений ще один тип виплат. Йдеться про субсидію на оренду житла.

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у січні стартує прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.

Варто зазначити, що уряд затвердив нові правила надання субсидій для ВПО на оренду житла. Таким чином Кабмін зменшив фінансовий поріг на право отримувати субсидію. Тепер на таку субсидію можуть розраховувати родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів, замість раніше запропонованих 30%.

Розмір субсидії розраховуватиметься окремо для кожної сім’ї з урахуванням доходу, кількості членів родини та вартості оренди житла.

Додамо, що переселенці паралельно з субсидією на оренду житла зможуть отримувати і субсидію на житлово-комунальні послуги. Субсидію на комуналку можуть отримати сім'ї ВПО, в яких витрати на ЖКП перевищують встановлений для них обов’язковий платіж.