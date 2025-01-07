В український полон потрапили понад сотня російських окупантів із Криму
З початку повномасштабного вторгнення РФ в український полон потрапив щонайменше 101 російський окупант із Криму. З посиланням на представництво президента України у Криму, повідомляє Новое время.
Зазначається, більшість із полонених, ймовірно, є громадянами України.
Також у відомстві зазначили, що на війні загинуло понад 1600 солдатів російської армії з підрозділів, які перебували в окупованому Криму. При цьому 1107 із них, ймовірно, були громадянами України.
Проте кількість загиблих може бути більшою, оскільки Росія приховує реальні втрати, зазначили у представництві.