В український полон потрапили понад сотня російських окупантів із Криму

З початку повномасштабного вторгнення РФ в український полон потрапив щонайменше 101 російський окупант із Криму. З посиланням на представництво президента України у Криму, повідомляє Новое время.

Зазначається, більшість із полонених, ймовірно, є громадянами України.

Також у відомстві зазначили, що на війні загинуло понад 1600 солдатів російської армії з підрозділів, які перебували в окупованому Криму. При цьому 1107 із них, ймовірно, були громадянами України.

Проте кількість загиблих може бути більшою, оскільки Росія приховує реальні втрати, зазначили у представництві.