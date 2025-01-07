Мир між Україною та Росією можуть укласти до Великодня – Yorktown Institute

Науковий співробітник американського аналітичного центру Yorktown Institute Роберт Кларк вважає, що Україна і Росія можуть укласти мирну угоду до 20 квітня, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

Кларк нагадав, що новообраний президент США Дональд Трамп заявляв, що припинення війни в Україні є одним із його головних міжнародних пріоритетів, коли він вступить на посаду 20 січня.

Трамп також призначив американського генерала у відставці Кіта Келлога своїм спецпредставником із питань України.

На думку Кларка, досягти мирної угоди до Великодня (20 квітня) "буде неймовірно складно для України".

Він зазначив, що "люди мають поважати той факт, що це рішення України". Зрештою, це не рішення США й не рішення Великобританії, додав Кларк.

"Я думаю, що американська сторона розглядатиме будь-яку угоду, безумовно, до Великодня" , – зазначив він.

За словами Кларка, усе зводиться до того, наскільки нелегітимний російський президент Володимир Путін "готовий пожертвувати, особливо в таких областях, як Курська", а також наскільки президент України Володимир Зеленський "готовий пожертвувати".

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відкидає будь-які розмови про тиск або припущення, що прихід обраного президента США Дональда Трампа до влади означає неминучість мирних переговорів.