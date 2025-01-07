У Києві переглянуть роботу громадського транспорту під час повітряних тривог

Рада оборони Києва під час найближчого засідання розгляне питання роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, він внесе на розгляд Ради оборони Києва питання "напрацювання алгоритму функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги".

Також на засіданні Ради оборони розглянуть питання щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Києва та працівників КМВА за погодженням Ради оборони.

Рада розгляне також питання евакуації пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів з вулиць міста.

Нагадаємо:

Столиця залишилася єдиним містом України, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.

Кияни неодноразово зверталися до київської влади з проханням скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги.