У Покровську залишаються 7 тисяч жителів

У Покровську Донецької області залишаються сім тисяч цивільних жителів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив заступник очільника міської військової адміністрації Олексій Стебель.

"Ми розуміємо, що громада в досить складному становищі, жителі нашої громади в досить складному становищі, потребують допомоги військової адміністрації. Тому продовжуємо надавати і, як ми і казали, будемо до останнього надавати допомогу всім людям, які потребують цього, які, на жаль, ще не виїхали з нашої громади".

За його словами, адміністрація продовжує надавати допомогу жителям, які залишилися в місті, коли дозволяє безпекова ситуація, зокрема забезпечує комунальні послуги, надає будматеріали.

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