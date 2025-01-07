Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні (Оновлено)

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що розуміє почуття Росії, яка заявляє про неприпустимість вступу України до НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Sky News.

Під час прес-конференції у резиденції в Мар-а-Лаго у Трампа запитали, чи взяв би він на себе зобов'язання підтримувати Україну під час переговорів з Росією.

"Ну, я б не сказав вам, якби це було так", - відповів той.

Також Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін говорив про те, що НАТО не має бути пов'язана з Україною.

"Це начебто було висічено в камені. А потім Байден сказав, що Україна повинна мати можливість приєднатися до НАТО. Таким чином, Росія отримує НАТО просто біля свого порога", - сказав Трамп.

За словами Трампа, після цього він зрозумів, що такі заяви Байдена закінчаться війною. Таким чином Трамп знову поклав відповідальність на адміністрацію Байдена за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На питання журналіста щодо того, коли саме Штати заперечували можливість вступу України в НАТО, Трамп заявив: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".

"Насправді, я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", - заявив він.

Погрози Трампа вийти з НАТО

Нагадаємо, під час першої каденції Дональд Трамп наполягав, щоб країни НАТО збільшили оборонні витрати до щонайменше 2% від ВВП. Він закликав союзників виконувати свої фінансові зобов'язання перед Альянсом.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну пришвидшило процес зростання військових бюджетів західних країн. Колишній президент Європейської ради Шарль Мішель заявляв про необхідність переведення економік ЄС у "військовий режим" через загрозу з боку РФ.

Також Трамп пообіцяв говорити з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, щоб завершити війну.