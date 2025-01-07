Шмигаль розповів, скільки українців одержали "тисячу Зеленського"

Понад 11 мільйонів українців подали заявки на виплату тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка", а вісім мільйонів людей вже отримали ці гроші, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

Він зазначив, що у січні також почнеться виплата "Вчительської доплати". Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 гривень до своєї зарплати, а з вересня ця сума зросла до 2000 гривень.

У межах "Зимової підтримки" також реалізують ініціативу "єКнига".

За цією програмою українці, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025-му, зможуть отримати 908 гривень на купівлю книжок. Станом на початок січня надійшло понад 56 тисяч заявок.

За словами Шмигаля, цього місяця почне працювати ще одна програма "Зимової підтримки" — субсидія для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Податися на нову субсидію зможуть ті вимушені переселенці, які витрачають на оренду житла понад 20% своїх доходів.