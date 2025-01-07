США ввели санкції проти одного з найближчих соратників Орбана

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти одного з найближчих соратників угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Санкції введено проти керівника апарату прем’єр-міністра Антала Рогана, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Як заявили у Держдепі, санкції проти Рогана введено через за його причетність до корупції.

У США вважають, що Роган обіймаючи різні посади в угорському уряді, організовував схеми для встановлення контролю над стратегічними секторами угорської економіки.

"Роган відіграв центральну роль у створенні системи в Угорщині, яка принесла користь йому самому та його партії за рахунок угорського народу. Діяльність Рогана є символом ширшої атмосфери безкарності в Угорщині, де ключові елементи держави були захоплені олігархами та недемократичними гравцями" , - сказано у заяві Держдепу.

Введені санкції повинні завадити Рогану використати фінансову систему США для його "корупційній діяльності". Введені обмеження передбачають заборону на в’їзд в США для підсанкційної особи, а також замороження її активів в американській юрисдикції, якщо такі є.

Також зауважимо, що Антал Роган став першим угорським високопосадовцем, який потрапив під американські санкції.