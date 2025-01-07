Бої в Курській області: росіяни посилили обстріл Суджі

Російські окупанти останнім часом посилено обстрілюють Суджу Курської області. Також під атаками перебувають прилеглі села, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський в ефірi телемарафону.

"Мирне населення перебуває по домівках або в інтернаті здебільшого, тому що ворог дуже активізував обстріли населеного пункту Суджа і прилеглих до нього сіл. Багатьох сіл вже просто немає", - розповів Дмитрашківський.

За його словами, з початку операції ЗСУ в Курській області внаслідок російських обстрілів Суджі загинули 36 жителів міста. Ще близько 100 дістали середні та важкі поранення.

Пресофіцер уточнив, що для обстрілів Суджі росіяни використовують ЗРК С-300. Також ворог масово використовує FPV-дрони.

Він уточнив, що, за даними розвідки, у росіян у регіоні зосереджено:

12 000 FPV-дронів;

близько 800 "Ланцетів";

2,5 тисячі безпілотників Mavic.

Атаки ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, кілька днів тому керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що українські захисники атакували росіян на кількох напрямках у Курській області. Це стало для ворога несподіванкою.

Українські захисники вже змогли домогтися певного прогресу в регіоні.

Водночас сьогодні, 7 січня, стало відомо, що українські захисники атакували командний пункт 810 бригади морської піхоти РФ.