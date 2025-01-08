Безпілотники атакували нафтобазу в російському Енгельсі, сталася пожежа

Серія вибухів прогриміла над Енгельсом Саратовської області РФ у районі нафтобази виникла пожежа.﻿ Про це пишуть російські Telegram-канали, повідомляє Українська правда.

Місцеві жителі повідомили, що над кількома районами міста чули близько 25 сильних вибухів і побачили яскраві спалахи в небі.

Крім того, за даними жителів російського Енгельса, в районі нафтобази виникла велика пожежа.

Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про загрозу БпЛА.

Оновлено: Згодом Бусаргін інформував про "потрапляння уламків на промисловий об'єкт в Енгельсі" нібито збитого БпЛА.

Пізніше губернатор додав, що Саратов і Енгельс уночі зазнали масованої атаки БпЛА.

Довідково: у Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95. Його неодноразово атакували безпілотники.

Міста Саратов і Енгельс розташовані один навпроти одного на правому і лівому берегах Волги.