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Курс валют НБУ на 8 січня

Курс валют НБУ на 8 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 8 січня 2025 року

Курс долара порівняно з 7 січня виріс до рівня 42.2297 за 1 долар.

Євро подешевшав на 3 коп. до 43.8767 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 52.9075 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 24 коп. до 46.5444 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.3062 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 42.229 700+0.0338
EUR Євро 43.876 700--0.0324
GBP Фунт стерлінгів 52.907 500+0.0213
CHF Швейцарський франк 46.544 400--0.236
PLN Польський злотий 10.306 200--0.0149

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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