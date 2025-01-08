Курс валют НБУ на 8 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 8 січня 2025 року

Курс долара порівняно з 7 січня виріс до рівня 42.2297 за 1 долар.

Євро подешевшав на 3 коп. до 43.8767 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 52.9075 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 24 коп. до 46.5444 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.3062 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 42.229 700 EUR Євро 43.876 700 GBP Фунт стерлінгів 52.907 500 CHF Швейцарський франк 46.544 400 PLN Польський злотий 10.306 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.