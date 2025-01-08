Курс валют НБУ на 8 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 8 січня 2025 року
Курс долара порівняно з 7 січня виріс до рівня 42.2297 за 1 долар.
Євро подешевшав на 3 коп. до 43.8767 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 52.9075 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 24 коп. до 46.5444 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 10.3062 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|42.229 700
|EUR
|Євро
|43.876 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.907 500
|CHF
|Швейцарський франк
|46.544 400
|PLN
|Польський злотий
|10.306 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.