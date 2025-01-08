ВООЗ про спалах метапневмовірусу у Китаї: Звичайний сезонний вірус

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що метапневмовірус (HMPV), який спричинив спалах захворюваності у Китаї, не є новим вірусом, позаяк був виявлений понад 20 років тому. Даний вірус із "оновленою" назвою циркулює у зимово-весінній період.﻿ Про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс на брифінгу, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами представниці ВООЗ, повідомлені в Китаї щодо захворюваності на респіраторні інфекції "знаходяться в межах норми".

"Це те, що ми очікували б побачити взимку" , - заявила Гарріс.

Коментуючи занепокоєння у різних країнах стосовно HMPV, який спричинив у Китаї колапс медичної системи, речниця ВООЗ зазначила, що використання лікарень у КНР нижче, ніж в аналогічний період минулого року, і що в країні не було оголошено надзвичайних ситуацій або не було розпочато реагування на надзвичайні ситуації у зв'язку з цими респіраторними інфекціями.

"Щодо метапневмовірусу людини, то це не новий вірус. Це вперше було виявлено в 2001 році. Він існує в популяції людей протягом тривалого часу. Це звичайний вірус, який циркулює взимку та навесні" , - розповіла Гарріс.

Представниця ВООЗ додала, що зазвичай такий вірус "викликає респіраторні симптоми, подібні до звичайної застуди".

Як поширюється вірус та як уберегтися

Говорячи про можливість HMPV поширюватися серед людей у ВООЗ звернули увагу, що на метапневмовірус можна заразитися подібним чином, як і на деякі інші респіраторні віруси: через краплі під час кашлю чи чхання та через дотик, наприклад рукостискання або дотик до забруднених поверхонь.

За словами Гарріс, запобігти поширенню можуть допомогти "прості заходи". Зокрема при симптомах варто залишатися вдома та ізолюватися, можна носити маски, покращити вентиляцію приміщення "де це можливо", а також прикривати обличчя серветкою при кашлю та чханні.

Хто у зоні особливого ризику

Представниця ВООЗ розповіла, що деякі люди мають підвищений ризик важкого перебігу хвороби при інфекціях HMPV.

"У деяких випадках, як і будь-який звичайний вірус застуди, це може призвести до більш серйозних захворювань у людей, які не мають імунітету або мають дуже слабку імунну систему" , - сказала вона.

Крім того, до групи ризику відносяться маленькі діти, зокрема новонароджені, та літні люди.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що в Україні було зафіксовано 13 випадків зараження метапневмовірусом.