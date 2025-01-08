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DeepState: Окупанти просунулися на Донеччині, Харківщині та Курській області РФ

У ніч проти 8 січня аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши про просування ворога на Донеччині, Харківщині та в місцях проведення спецоперації в російській Курській області, повідомляє Українська правда.

Зокрема, за даними DeepState, ворог просунувся в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, біля Нескучного та Янтарного на Донеччині.

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Ситуація на Курахівському напрямку станом на 8 січня, згідно з мапою DeepState
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Ситуація у Торецьку. Мапа: DeepState
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Ситуація на Покровському напрямку. Мапа: DeepState

Крім того, стало відомо про просування окупантів у Дворічній на Харківщині.

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Аналітики повідомили і про те, що росіяни просунулися в Новоіванівці та біля Нової Сорочини Курської області РФ.

У повідомленні додали, що "уточнюється ситуація в Махновці" на Курщині.

Раніше Deepstate повідомив, що майже все Курахове на Донеччині окуповане російськими військами й це дає можливість росіянам просуватися на захід.

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