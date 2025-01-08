РФ втратила на війні ще майже 1700 військових та 19 артсистем – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1660 військових, 16 бронемашин, 19 артсистем та іншу техніку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 801 670 (+1660) осіб ліквідовано;
- танків - 9714 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 20 205 (+16) од.;
- артилерійських систем - 21 729 (+19) од.;
- РСЗВ - 1260 од.;
- засоби ППО - 1038 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 727 (+19) од.;
- крилатих ракет - 3014 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 33 307 (+81) од.;
- спеціальної техніки - 3681 од.