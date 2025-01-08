РФ втратила на війні ще майже 1700 військових та 19 артсистем – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1660 військових, 16 бронемашин, 19 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.25 орієнтовно склали: