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РФ втратила на війні ще майже 1700 військових та 19 артсистем – Генштаб

РФ втратила на війні ще майже 1700 військових та 19 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1660 військових, 16 бронемашин, 19 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 801 670 (+1660) осіб ліквідовано;
  • танків - 9714 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 205 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 21 729 (+19) од.;
  • РСЗВ - 1260 од.;
  • засоби ППО - 1038 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 727 (+19) од.;
  • крилатих ракет - 3014 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 33 307 (+81) од.;
  • спеціальної техніки - 3681 од.

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