Close button

До Конгресу США внесли проєкт резолюції про визнання геноцидом дій РФ в Україні

До Конгресу США внесли проєкт резолюції про визнання геноцидом дій РФ в Україні
Фото: VillageHero

До нижньої палати Конгресу США 119-го скликання внесли перший законопроєкт щодо України. Він закликає визнати дії Кремля у війні проти нашої держави геноцидом.﻿ Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"У перший тиждень своєї роботи Конгрес приділив важливу увагу тому, що Росія щодня чинить злочини у війні проти України. До Палати представників Конгресу США повторно внесений проєкт резолюції, яка закликає визнати дії РФ проти України геноцидом",- написала Маркарова.

За її словами, це стало результатом взаємодії посольства України в Вашингтоні з двопартійною групою законодавців у Палаті представників.

Зокрема, у преамбулі документа вказано, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, у тому числі напади на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців включно з дітьми до Росії та окупованих територій відповідає критеріям, викладеним у статті II Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Проєкт резолюції засуджує геноцид українського народу з боку РФ і закликає США разом із НАТО та ЄС підтримати Україну для запобігання подальшим злочинам. Документ також підтримує трибунали та розслідування для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та агресію.

Новини

Популярні теми форуму

analytics