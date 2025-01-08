До Конгресу США внесли проєкт резолюції про визнання геноцидом дій РФ в Україні

До нижньої палати Конгресу США 119-го скликання внесли перший законопроєкт щодо України. Він закликає визнати дії Кремля у війні проти нашої держави геноцидом.﻿ Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"У перший тиждень своєї роботи Конгрес приділив важливу увагу тому, що Росія щодня чинить злочини у війні проти України. До Палати представників Конгресу США повторно внесений проєкт резолюції, яка закликає визнати дії РФ проти України геноцидом" ,- написала Маркарова.

За її словами, це стало результатом взаємодії посольства України в Вашингтоні з двопартійною групою законодавців у Палаті представників.

Зокрема, у преамбулі документа вказано, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, у тому числі напади на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців включно з дітьми до Росії та окупованих територій відповідає критеріям, викладеним у статті II Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Проєкт резолюції засуджує геноцид українського народу з боку РФ і закликає США разом із НАТО та ЄС підтримати Україну для запобігання подальшим злочинам. Документ також підтримує трибунали та розслідування для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та агресію.